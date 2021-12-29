В Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», общее количество заражений таким образом возросло до шести.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
— Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма «Омикрон», всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма, — написал Игорь Кузин.
Он напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОЗ.
Вместе с тем пять новых случаев зафиксировали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.
— В общем, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова, — рассказал Игорь Кузин.
По его словам, три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).
— В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц, — добавил Игорь Кузин.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 28 декабря, подтвердили 5454 случая коронавируса, умерли 307 человек.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», общее количество заражений таким образом возросло до шести.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
— Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма «Омикрон», всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма, — написал Игорь Кузин.
Он напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОЗ.
Вместе с тем пять новых случаев зафиксировали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.
— В общем, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова, — рассказал Игорь Кузин.
По его словам, три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).
— В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц, — добавил Игорь Кузин.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 28 декабря, подтвердили 5454 случая коронавируса, умерли 307 человек.