В Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», общее количество заражений таким образом возросло до шести.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

— Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма «Омикрон», всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма, — написал Игорь Кузин.

Он напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОЗ.

Вместе с тем пять новых случаев зафиксировали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

— В общем, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова, — рассказал Игорь Кузин.

По его словам, три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).

— В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц, — добавил Игорь Кузин.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 28 декабря, подтвердили 5454 случая коронавируса, умерли 307 человек.