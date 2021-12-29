После взрыва в больнице Ивано-Франковской области заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров обязал проверить все больницы области на соблюдение пожарной безопасности. Он также поручил главврачам медучреждений, где массово используется кислород, провести инструктаж для медицинского и технического персонала.

Об этом Юрий Гранатуров заявил сегодня, 29 декабря, в ходе брифинга, посвященного ситуации с распространением COVID-19 в Николаевской области.

— Как руководитель работ по борьбе с COVID-19 обязываю всех глав районных администраций, глав ОТГ, городских голов: там, где есть больницы, в которых массово используют кислород, а это 18 больниц в Николаевской области, провести дополнительные проверки, главврачам проверить все средства пожарной безопасности и провести инструктаж всем сотрудникам. Также проверить все, что касается безопасности граждан, пребывающих в больницах в праздничные дни, — сказал Юрий Гранатуров.

Он призвал провести проверки «тщательно и срочно» — в течение 30-31 декабря.

— Если есть какие-либо ситуации, которые могут нести опасность, их ликвидировать, — добавил Юрий Гранатуров.

Как сообщалось, взрыв в реанимации Косовсой ЦРБ вызвала свеча, поставленная сотрудниками больницы за упокой умершего пациента.