Николаевские патрульные задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в магазин мобильной связи.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Сегодня утром, 30 декабря, во время патрулирования Центрального района города охранники правопорядка получили сообщение, что неизвестный мужчина пытается взломать двери магазина мобильной связи на улице Лягина.

Прибыв по указанному адресу, патрульные сразу же начали отрабатывать близлежащие территории. Через некоторое время инспекторы заметили мужчину, который, увидев полицейских, начал бежать. Убегая, мужчина выбросил пакет с орудиями взлома, а именно лом, отвертки и набор ключей.

Патрульные задержали 30-летнего местного жителя, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, что в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».