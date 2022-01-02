В Николаевской области в отношении женщины начали производство по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство» после того, как она смертельно ранила мужчину, который с ножом домогался ее на дискотеке.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

— 30-летняя жительница одного из сел Николаевского района нанесла ножевое ранение в живот молодому человеку, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке. Сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около шести часов утра. По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщают в полиции.

Женщину, которую полиция называет «злоумышленницей», задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Полиция начала уголовное дело по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, под Николаевом 63-летнего жителя села Шевченково ударила ножом жена в ходе семейной ссоры после распития алкоголя.