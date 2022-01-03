Семь штатов Малайзии пострадали от наводнения 2 января. Тысячи людей были эвакуированы, в результате чего общее количество пострадавших от ливней за последние две недели превысило 125 тысяч.

Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны, передает hromadske.

В заявлении агентства говорится, что штаты Келантан, Теренггану, Паханг, Джохор, Малакка, Негери-Сембилан и Сабах по-прежнему страдают от наводнений.

В результате наводнения погибли уже пятьдесят человек, двое пропали без вести, говорят в полиции Малайзии.

По словам чиновников, всего 125 490 человек пострадали от наводнений по всей стране, из которых 117 700 эвакуированных уже вернулись домой. 8 727 человек нашли убежище в 128 центрах оказания помощи.

Власть заявила, что предоставит 336,22 миллиона долларов в виде денежного пособия и других форм помощи тем, кто пострадал от сильного наводнения в этом месяце.

Еще 3 миллиона долларов просят у Зеленого климатического фонда ООН для разработки национального плана адаптации к изменениям климата.

Отмечается, что наводнения являются привычным явлением на восточном побережье Малайзии во время ежегодного сезона муссонов с октября по март. Но чрезвычайно сильные дожди, начавшиеся 17 декабря, привели к перемещению тысяч людей и затруднили работу служб экстренной помощи.

После предупреждения Метеорологического департамента о длительных ливнях Национальный центр борьбы со стихийными бедствиями заявил о готовности к операциям в случае стихийных бедствий.

Напомним, что количество погибших в результате наводнений в немецких землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия выросло до минимум 80.