Израильские издания Jerusalem Post и Maariv подверглись хакерской атаке в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом передает «Укринформ» со ссылкой на Jerusalem Post.

«Акаунт Maariv в Twitter и вебсайт Jerusalem Post атаковали проиранские хакеры ранним утром 3 января, когда в Twitter и на сайте была размещена фотография взорванного ядерного объекта в Димоне и текст «мы рядом с вами, где вы об этом не думаете» на английском и иврите», — пишет Jerusalem Post.

Отмечается, что на фотографии также была изображена баллистическая ракета, которая по-прежнему падает с руки Касема Сулеймани.

Как известно, в прошлом году ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел неподалеку от Международного аэропорта Багдада — в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения «Эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.