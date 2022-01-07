На Закарпатье подростка, пропавшего без вести 5 января, нашли мертвым — во время паводка он ехал на телеге с лошадьми и упал в реку.

Об этом заявили в полиции области.

Там рассказали, что 5 декабря около 21:30 в полицию Рахова поступило сообщение об исчезновении 13-летнего жителя поселка Кобылецкая Поляна.

Известно, что 24-летний мужчина вместе с мальчиком возвращались из леса домой на подводе. Когда они пересекали реку — стремительный поток воды опрокинул повозку и оба упали в воду.

Молодой человек доплыл до берега, а подросток скрылся под водой. Сначала мужчина пытался разыскать его самостоятельно, однако поиски не дали результатов, так что он обратился к леснику, который и сообщил о происшествии экстренным службам.

Полицейские вместе со спасателями и волонтерами приступили к поискам ребенка.

7 января в полиции сообщили, что тело мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили неподалеку от берега в 10 километрах от места исчезновения.

По этому факту возбуждено уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти подростка.

Ранее сообщалось, что полиция прекратила поиски 9-летнего мальчика из Кривого Озера — его тело нашли в водоеме.