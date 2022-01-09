Пять человек погибли в субботу и три десятка получили ранения на юге Бразилии после того, как огромный кусок скалы откололся и упал на несколько лодок с туристами в озере Фурнаш. Около двух десятков человек до сих пор числятся пропавшими без вести в связи с катастрофой.

Об этом сообщает O Tempo.

Трагедия произошла в бразильском штате Минас-Жерайс в субботу около полудня по местному времени. Несколько лодок отправились к озеру, окруженному скалами и ущельями, которое благодаря своей красивой природе является популярным туристическим направлением. В один из моментом туристы вдруг заметили падающие на скалу камни. Они кричали, чтобы предупредить людей, которые подплыли слишком близко к скале. Однако те не успели среагировать, как на них обрушился блок высотой в несколько метров

По данным бразильского новостного сервера G1, из 32 раненых большинство уже выписаны из больницы, а девять остаются в больнице.

По словам спасателей, причиной непредвиденного происшествия, вероятно, стали несколько дней осадков, вызвавших оползни.

Напомним, в Карпатах произошел во время разжигания костра погибли двое туристов.