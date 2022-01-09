По данным правоохранителей, мужчина был сильно пьян. На него составили протоколы.

— Патрульные составили на него админматериалы по статье 178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и статье 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах), — отметили в полиции.

Напомним, в воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.