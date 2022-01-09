Днем в воскресенье, 9 января, на трассе Одесса-Николаев после столкновения с фурой перевернулся легковой автомобиль Toyota Corolla.

Об єтом пишут Новости-N.

Toyota ехала со стороны Николаева в направлении Одессы.

— В районе поворота на село Сеньчино проезжая часть расширяется до двух полос. Toyota начала по левой полосе опережать ехавшую впереди фуру, однако не успела завершить маневр до сужения проезжей части. В результате между легковушкой и фурой произошло боковое контактирование. После столкновения с седельным тягачом Toyota резко изменила траекторию движения, выехала за пределы проезжей части, врезалась в дерево и перевернулась, — сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадала девушка — водитель Toyota. С места происшествия ее увезла «скорая». О состоянии пострадавшей ничего не известно.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич не исключал, что на улице Потемкинской вынуждены будут поднять уровень плитки на перекрестках, чтобы остепенить местных «гонщиков».