В Кривом Роге повесился мужчина, кроме того, покончила с собой его мать, которая нашла тело сына.

Перед смертью женщина позвонила в полицию и написала предсмертную записку, сообщает издание Свои.

Отмечается, что трагедия произошла утром 9 января. Правоохранители нашли в квартире два тела.

Погибшему мужчине было 40 лет. В предсмертной записке его мать попросила полицейских сообщить об их смерти сестре, которая живет за границей. Также женщина просила продать золотые украшения, чтобы похоронить ее с сыном.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье 115 «Умышленное убийство».