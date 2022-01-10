Сегодня ночью, 10 января, в Николаеве на проспекте Богоявленском возле АЗС 34-летний водитель Lexus выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

С места ДТП его увезли в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП и выясняют причины автоаварии.

Полиция просит горожан предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, по адресу лица Спасская, 12, или позвонить по телефону 063-621-46-34 или 102.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич не исключал, что на улице Потемкинской вынуждены будут поднять уровень плитки на перекрестках, чтобы остепенить местных «гонщиков».