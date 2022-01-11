В Италии зафиксировано уже более 2 млн активных случаев инфицирования коронавирусом. Только за последние 24 часа заболело 101 762 человек.

Об этом сообщает ANSA.

— В понедельник Министерство здравоохранения сообщило, что сейчас насчитывается 2 004 597 больных COVID-19, — говорится в сообщении.

За последние сутки в Италии умерли 227 больных. За предыдущие сутки в Италии заразилось свыше 155 000 человек, умерло — 157.

В больницах страны в настоящее время находятся более 16 300 COVID-больных, из которых 1 606 в отделениях интенсивной терапии.

С начала пандемии в Италии зафиксировано почти 7,54 млн случаев COVID-19, вследствие коронавирусной инфекции умерли более 139 200 человек.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» не относится к категории «легких», хотя и выглядит менее серьезным по сравнению с «Дельтой».