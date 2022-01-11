В Кении из-за аварии на линии электроснабжения отключили свет.

Об этом сообщила 11 января государственная компания Kenya Power, передает TheБабель.

Как отмечается, блекаут произошел после того, как обрушились опоры, поддерживающие высоковольтную линию электропередачи, соединяющую столицу с дамбой гидроэлектростанции Киамбере.

— Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере — Эмбакасе сегодня утром в 10:45 (09:45 по Киеву), — говорится в заявлении компании.

В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы, электроснабжение уже возобновлено в Найроби, Западной Кении, провинции Ньянза.

Напомним, в июле на западе Кении взорвалась цистерна с бензином, когда люди скачивали из нее топливо, в результате чего погибли 13 человек.