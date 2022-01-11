В ночь с 7 на 8 января в селе Марьянское Криворожского района Днепропетровской области мужчина с удостоверением корреспондента издания «Час аналітики» обстрелял из травматического пистолета местного жителя.

По словам очевидцев, посетитель кафе «Молодость» открыл стрельбу из травматического пистолета, пишет издание «Свои».

— На замечание одного из владельцев убрать оружие, выпустил в его сторону пять пуль. Затем пистолет заклинило, как выяснилось позже, в нём застряла гильза. Мужчину с трудом обезоружили. Он спрятался в машине и сидел в ней до приезда полиции. Потом продолжил словестные угрозы в адрес местных, пообещав одному из мужчин переломать все конечности, — пишет издание.

На место инцидента вызвали скорую. Пострадавший получил три пулевых ранения: в грудь, палец и область паха. Врачам пришлось ампутировать часть пальца.

В полиции открыли уголовное дело по 125 статье (лёгкие телесные повреждени) УК Украины. Пистолет изъяли.

— Из собственных источников мы узнали, что владелец кафе отказался передавать полиции записи видеонаблюдения. Якобы его начали запугивать родственники стрелка, — отмечает идание.

Журналисты также выяснили, что периодическое издание «Час аналітики», чьим сотрудником якобы является нападавший, было зарегистрировано в Киеве в 2020 году. Однако в открытых источниках информации о нём нет.

Также мужчина получил юридическое образование, работал водителем и автослесарем.

Напомним, подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке под Одессой. Два ребенка получили ранения.