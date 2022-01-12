Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.

Об этом сообщает Укринформ.

При этом пресс-секретарь ВАКС сообщила Укринформу, что домашний арест продлен до 2 февраля.

На экс-судью возложен и ряд других процессуальных обязанностей. Чаус должен сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и работы и сдать на хранение в соответствующие органы власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционнного суда в течение 5 дней с момента объявления.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.

Арестовать его не смогли, потому что Верховная Рада не дала на это разрешение, и Николай Чаус бежал в Молдову. Его объявили в национальный, а затем — в международный розыск.

Только 6 сентября Верховная Рада проголосовала за арест судьи.