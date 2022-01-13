Сотрудники Службы безопасности Украины совместно американскими и британскими правоохранителями разоблачили мощную хакерскую группу.
Как сообщается, ее жертвами стали около 50 иностранных компаний.
Злоумышленники создали специальный VPN-сервис, который, в отличии от обычных, используемых пользователями легально, имел гораздо более широкий функционал.
В частности, он позволял сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы и шпионские программы.
При этом злоумышленники не только использовали вредоносное программное обеспечение сами, но и продавали его другим киберпреступникам по всему миру.
Указанный VPN-сервис позволял:
По предварительным оценкам, за время своей деятельности хакерская группа заработала более $1 миллиона.
Ее организаторами оказались граждане Украины, в том числе и находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов.
Напомним, cпецслужбы США заявили о кибератаке российских хакеров на американские больницы.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно американскими и британскими правоохранителями разоблачили мощную хакерскую группу.
Как сообщается, ее жертвами стали около 50 иностранных компаний.
Злоумышленники создали специальный VPN-сервис, который, в отличии от обычных, используемых пользователями легально, имел гораздо более широкий функционал.
В частности, он позволял сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы и шпионские программы.
При этом злоумышленники не только использовали вредоносное программное обеспечение сами, но и продавали его другим киберпреступникам по всему миру.
Указанный VPN-сервис позволял:
По предварительным оценкам, за время своей деятельности хакерская группа заработала более $1 миллиона.
Ее организаторами оказались граждане Украины, в том числе и находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов.
Напомним, cпецслужбы США заявили о кибератаке российских хакеров на американские больницы.