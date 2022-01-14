В Великобритании королева Елизавета II лишила всех титулов своего сына, принца Эндрю, герцога Йоркширского.

Об этом сообщает Букингемский дворец.

Решение приняли из-за обвинения в изнасиловании, выдвинутого против Эндрю американкой Вирджинией Джуфре. По словам женщины, в 2001 году, когда она была несовершеннолетней, ее заставлял заниматься сексом с Эндрю Джеффри Эпштейн.

Официальное заявление Букингемского дворца гласит, что принц Эндрю лишается всех своих придворных обязанностей и в дальнейшем будет защищать себя в суде как частное лицо.

Как сообщалось, федеральный судья в Нью-Йорке отказался отклонить иск против сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, который подала Вирджиния Джуффре.