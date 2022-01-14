Сайты Кабинета министров и отдельных министерств не работают. Также временно недоступен сайт «Дії».

Об этом сообщает Украинская правда.

В частности, сейчас не работает сайт Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования.

Кроме того, на стартовой странице МИД на нескольких языках можно увидеть сообщение:

— Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли.

Ранее сообщалось, что в Киеве в начале 2022 года пройдут учения НАТО по кибербезопасности.