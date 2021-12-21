В Киеве в начале 2022 года пройдут учения НАТО по кибербезопасности.
Об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вице-премьер напомнила, что в течение года в Украине был проведен ряд учений по противодействию гибридным угрозам и защите критической инфраструктуры, организованных совместно с НАТО.
— В начале 2022 года в Украине состоятся международные учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве. Я горжусь тем, что Украина будет впервые принимать представителей всех стран Альянса, — сказала Ольга Стефанишина.
Она добавила, что это особенно важно в контексте тех угроз, которые сейчас стоят перед Украиной.
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В Киеве в начале 2022 года пройдут учения НАТО по кибербезопасности.
Об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вице-премьер напомнила, что в течение года в Украине был проведен ряд учений по противодействию гибридным угрозам и защите критической инфраструктуры, организованных совместно с НАТО.
— В начале 2022 года в Украине состоятся международные учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве. Я горжусь тем, что Украина будет впервые принимать представителей всех стран Альянса, — сказала Ольга Стефанишина.
Она добавила, что это особенно важно в контексте тех угроз, которые сейчас стоят перед Украиной.
Как сообщалось, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак