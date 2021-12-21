В Киеве в начале 2022 года пройдут учения НАТО по кибербезопасности.

Об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что в течение года в Украине был проведен ряд учений по противодействию гибридным угрозам и защите критической инфраструктуры, организованных совместно с НАТО.

— В начале 2022 года в Украине состоятся международные учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве. Я горжусь тем, что Украина будет впервые принимать представителей всех стран Альянса, — сказала Ольга Стефанишина.

Она добавила, что это особенно важно в контексте тех угроз, которые сейчас стоят перед Украиной.

Как сообщалось, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.