По меньшей мере 5 человек погибли, а более 45 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в индийском штате Западная Бенгалия. Во время инцидента 12 вагонов поезда сошли с рельсов, а три перевернулись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Поезд следовал в город Гаухати в штате Ассам из Биканера, города в штате Раджастхан, когда произошла авария.

Все пострадавшие находятся в больнице, сообщил старший офицер местной полиции Дебарши Дутта.

Причины аварии расследуются.

Напомним, в 2017 году в Индии погибли как минимум 36 человек и десятки получили ранения в результате крушения поезда в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны.

Годом ранее скорый поезд Индор-Патна сошел с рельсов на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш. Погибли больше 90 человек.