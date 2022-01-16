Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

— По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве. Чаще всего кибервойска России работают против США и Украины, пытаясь с помощью технологий пошатнуть политическую ситуацию. Последняя кибератака — одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года. Ее цель – не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о «сливе» персональных данных украинцев… Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах, — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжают расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти.

Минцифры также отмечает, что «Дія» не хранит персональные данные украинцев, а все они размещены «в соответствующих реестрах, которые надежно защищены». Приложение является только «мостом» между информацией из госреестров и пользователем.

Напомним, в Microsoft связали хакерские атаки на правительственные сайты Украины с вредоносными программами.