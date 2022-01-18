Во вторник утром, 18 января, на перегоне «Колосовка – Первенец» в Николаевской области пассажирский поезд врезался в грузовик.

Как сообили в «Укрзалізниці», несмотря на предупреждающие световые и звуковые сигналы, водитель грузовика MAN выехал на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного работника, где столкнулся с тепловозом.

Увидев грузовик, машинист поезда применил экстренное торможение на скорости 45 километров в час. В результате столкновения водителя фуры с черепно-мозговой травмой доставили каретой скорой помощи в больницу Веселиново.

Из-за случившейся аварии пассажирский поезд №141 задержали на три часа.

Напомним, что легковой автомобиль попал под колеса поезда в селе Ивано-Франковской области, на момент столкновения в салоне находились два человека, которые не выжили.