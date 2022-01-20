Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве 62-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего у себя в доме 25-летнюю девушку.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, подозреваемый познакомился с потерпевшей в магазине, после чего заманил в свою квартиру и насиловал в течение двух дней.

— Женщина спросила у него, где поблизости есть туалет и мужчина предложил воспользоваться туалетом в его находящейся рядом квартире. После того, как они оказались в доме, мужчина закрыл дверь и спрятал ключи. Далее злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по голове и, связав руки, совершил в отношении нее сексуальное насилие. Два дня обидчик держал женщину в доме. После этого фигурант отпустил потерпевшую, — рассказал начальник отделения следственного отдела Дарницкого райуправления Сергей Божок.

Оперативники задержали насильника по месту его жительства. Им оказался уроженец Черкасской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но вышел из-под стражи под залог.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Березанке задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины.