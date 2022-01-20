Пакистанский суд приговорил к смертной казни женщину за «богохульство» из-за распространения изображений, якобы оскорбляющих пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Суд прошел в городе Равалпинди на севере страны. Судьи вынесли смертный приговор 26-летней Анике Атик по обвинению в богохульстве.

— Кощунственные материалы, которые распространялись женщиной в WhatsApp, а также карикатуры, которые она получала и отправляла в сообщениях, тотально неприемлемы для мусульманина, — заявил судья Аднан Муштак.

Сообщается, что Анику Атик обвинили в богохульстве еще в мае 2020 года. Иск против нее подал мужчина, познакомившийся с ней в Интернете и получивший в сообщении карикатуры после того, как она «отказала ему быть дружественной к нему».

СМИ отмечает, что смертный приговор для Атик должен быть подтвержден Верховным судом в Лахоре, поэтому у женщины еще есть шанс на успешную апелляцию. Богохульство считается серьезным преступлением в Пакистане. С 1990-х годов по меньшей мере 80 человек были убиты по обвинениям в кощунстве против религии. Статьи, осуждающие богохульство, включены в Уголовный кодекс Пакистана, против чего неоднократно выступали правозащитные организации.

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