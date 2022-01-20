В селе Боровица Черкасского района на предприятии-производителе семян ООО «АПК «МАИС» 16 января произошел несчастный случай со смертельным исходом для двух сотрудников.

В связи с этим создана комиссия по специальному расследованию обстоятельств происшествия, сообщает Государственное управление труда в Черкасской области.

— По информации работодателя, электрик и охранник предприятия обнаружены в холодильной камере без признаков жизни, — говорится в сообщении.

В связи с несчастным случаем создана комиссия по специальному расследованию обстоятельств происшествия.

Стоит отметить, компания занимается селекцией и товарным производством семян кукурузы и подсолнечника, имеет в обработке 11 тысяч гектаров, а также семенной завод в Черкассах.

Ранее на территории карьера по добыче щебня на Николаевщине погиб 50-летний рабочий.