В Николаеве следователи и оперативники миграционной полиции отчитались о прекращении работы замаскированного под массажный салон борделя, где на скрытые камеры могли снимать клиентов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские установили, что для работы заведения злоумышленники специально арендовали помещения с отдельными комнатами, в которых работали женщины под надзором администратора. Стоимость часа их услуг составляла от 700 до 3500 гривен. Заведение находило клиентов в интернете, разместив рекламу об услугах массажного салона.

В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли банковский терминал для расчетов, черновые записи, документы, в том числе с прайсом на услуги и записями о посетителях, а также печать заведения, камеры видеонаблюдения, с помощью которых, в том числе, наблюдали за клиентами, мобильные телефоны, сим-карты, планшет, подарочные сертификаты и график работы работниц заведения.

По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по части 3 статьи 302 («Создание или содержание мест разврата и сводничество») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают других фигурантов преступного бизнеса. Следствие продолжается.

Ранее прокуратура похвасталась закрытием стриптиз клуба, где якобы несовершеннолетние занимались проституцией.