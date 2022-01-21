На николаевском государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» выпустили приказ о запрете пользования любыми нагревательными приборами — теперь температура в некоторых помещениях опустилась до +2°C.

Об этом НикВести сообщили работники предприятия.

Собеседники издания указали, что до выхода нового распоряжения температура теплоносителя в системе отопления не поднималась выше +40°C, поэтому локальные обогреватели и кондиционеры позволяли доводить температуру до приемлемой. Теперь же средняя температура в различных помещениях колеблется от +8°C до +13°C.

В подтверждение они прислали несколько фото термометров.

— Люди грелись как могли, тепловентиляторами, конлицинерами, чаем. До нормальной температуры с трудом дотягивали, но не всегда и не у всех. Со вчерашнего дня по заводу выпущен приказ о запрете пользования любыми нагревательными приборами. Сегодня температура снова упала, помещения начинают остывать. У нас 15 градусов, а в цехах от +2, — рассказали НикВести работники завода.

Вчера сообщалось, что завод «Зоря»-«Машпроект» около трех недель не работал для экономии энергоносителей. Расчетные расходы на энергоносители на январь 2022 года составили около 150 миллионов гривен при том, что традиционно это месяц невысокой производственной активности, пояснили в пресс-службе предприятия.

Во время вынужденных «каникул» на заводе похитили дорогостоящее электронное оборудование.