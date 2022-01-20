На николаевском государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» во время выходных, введенных для экономии энергоносителей, похитили дорогостоящее электронное оборудование.

Расхитители поставили под угрозу работу двух цехов, сообщили в пресс-службе предприятия.

— В двух цехах предприятия, которые находятся в одном корпусе, произошла кража с порчей оборудования с целью извлечения драгоценных металлов. От действий злоумышленников пострадали несколько единиц оборудования. Работа некоторого уже возобновлена, над восстановлением других работают специалисты, — сказано в сообщении.

Указывается, что в целом все производственные задачи могут быть выполнены.

— Нет непреодолимых препятствий для работы предприятия, — указала в пресс-службе завода «Зоря»-«Машпроект.

Отдельно уточняется, что перерыв в работе был введен для экономии энергоносителей. Расчетные расходы на энергоносители на январь 2022 года составили около 150 миллионов гривен при том, что традиционно это месяц невысокой производственной активности.

О происшествии были уведомлены правоохранительные органы. В настоящее время проводится досудебное расследование. В то же время проводится внутреннее расследование инцидента.

При этом первые сообщения об инциденте появились в соцсетях еще 18 января.

Ранее сообщалось, что «Зоря»-«Машпроект» начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием холдинга «Морские системы».

Напомним, что ГП «Зоря»-«Машпроект» и АО «Одесский припортовый завод» подписали договор на производство оборудования для модернизации агрегата перекачки аммиака. Сумма договора составляет более 130 миллионов гривен.