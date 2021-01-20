Николаевское государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием холдинга «Морские системы».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Сообщается, что процесс будет проходить в рамках общей трансформации госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие.

Приказ о начале процесса корпоратизации концерна 21 декабря 2020 года подписал генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

— Сегодня я подписываю исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о превращении концерна на холдинги — эффективные системы, которые откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий, внедрения прозрачной системы корпоративного управления, - отметил он.

Отмечается, что по плану преобразования ГП «Зоря»-«Машпроект» станет главным предприятием холдинга «Морские системы».

Напомним, что ГП «Зоря»-«Машпроект» и АО «Одесский припортовый завод» подписали договор на производство оборудования для модернизации агрегата перекачки аммиака. Сумма договора составляет более 130 миллионов гривен.