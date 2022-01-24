В Атлантике нашли тело 75-летнего французского авантюриста Жан-Жака Савена, который погиб при попытке в одиночке переплыть Атлантику (ему это уже удалось в 2019 году).

О смерти сообщила его группа поддержки, а подробности уже пишет TheБабель со ссылкой на данные CNN.

— С большой грустью мы только что узнали о смерти нашего друга Жан-Жака. Его тело нашли бездыханным в каюте его каноэ, — сообщила в Facebook группа поддержки.

Сообщается, что 1 января Жан-Жак Савен отправился в путешествие из юго-западной Португалии и направился в сторону Понта-Делгада на Азорских островах. Контакт с командой он потерял утром 21 января. По словам его команды, он активировал два аварийных маяка с вечера четверга 20 января на пятницу 21 января, чтобы указать, что испытывает большие трудности.

В пятницу, 21 января, морские власти Португалии заметили, что лодка Жан-Жака Савена перевернулась у Азорских островов. Водолаз смог спуститься под ватерлинию, чтобы заглянуть внутрь небольшой каюты лодки и обнаружил внутри тело Жан-Жака Савена.

— К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, так любившего парусный спорт и море, — сообщили в группе поддержки.

Никакой дополнительной информации не будет, потому что команда не хочет раскрывать подробности смерти Жан-Жака Савена и выражает свои соболезнования его семье.

Напомним, Жан-Жак Савен уже пересекал Атлантику — в конце декабря 2018 года он сел в бочкообразную капсулу и начал свое путешествие с острова Иерро на Канарских островах. Капсула на солнечной энергии была спроектирована таким образом, чтобы противостоять атакам косаток и волн, и включала кухню и спальную кровать. Жан-Жак Савен прибыл в Карибское море более чем за четыре месяца – 27 апреля 2019 года.

Ранее Жан-Жак Савен был десантником, пилотом и работал в национальном парке в Центральной Африке, а также в 2015 году поднялся на Монблан (самую высокую вершину европейских Альп) и был ярым триатлонистом.