Известная журналистка Седеф Кабаш арестована по решению турецкого суда. Ее обвиняют в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Седеф Кабаш была задержана в субботу в Стамбуле, дожидаться рассмотрения своего дела она будет в заключении, пишет ВВС.

Ее обвиняют в оскорблении Реджепа Эрдогана из-за пословицы, которую она произнесла в прямом эфире телеканала Tele1, связанного с оппозицией.

В суде Седеф Кабаш отказалась признавать себя виновной. В случае обвинительного приговора ей грозит от года до четырех лет тюрьмы.

— Есть очень известная пословица, гласящая, что корона на голове делает человека мудрее. Но мы видим, что это не так, — сказала она. — Бык, попавший во дворец, не становится царем — это дворец превращается в хлев, — сказала она.

Позже она также повторила цитату у себя в Twitter.

Пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун назвал ее выступление безответственным.

— Так называемая журналистка нагло оскорбляет нашего президента на телеканале, единственная цель которого — распространять ненависть, — написал он.

Редактор телеканала Мердан Янардаг осудил арест журналистки.

— Неприемлемо хватать человека в два часо ночи из-за пословицы, — заявил он, назвав произошедшее попыткой запугать журналистов, СМИ и общество.

Реджеп Эрдоган руководит Турцией уже 19 лет: он был премьер-министром с 2003 до 2014 года, а затем стал президентом. Следующие выборы президента Турции должны пройти в 2023 году.

Обвинения в оскорблении Реджепа Эрдогана за последние несколько лет были предъявлены тысячам граждан. Только в 2020 году полиция расследовала более 30 тысяч таких дел.

Напомним, в 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал уголовную жалобу на французский сатирический журнал Charlie Hebdo из-за оскорбительной карикатуры с его изображением.