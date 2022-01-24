Одна из аудиторий Гейдельбергского университета стала местом стрельбы. Неизвестный мужчина открыл огонь из винтовки и ранил несколько присутствующих, после чего покончил с собой.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на немецкую прессу.

Так, газета Die Zeit получила информацию от своих источников, что погибший был сам студентом и явных мотивов для стрельбы у него не было.

Местная полиция призывает не плодить домыслов и избегать спекуляций на трагедии, а дождаться официальной информации о произошедшем. Тем временем, общественное телевидение Südwestrundfunk (SWR) отмечает, что университет написал студентам на электронную почту и попросил не приходить в кампус в районе Нойенхаймер-Фельд, где и произошла стрельба. Однако администрация заверила, что «непосредственной угрозы больше нет».

— Гейдельбергский университет, основанный в 1386 году, является старейшим университетом Германии. Это научно-исследовательское учреждение является государственным университетом с широким спектром курсов, от гуманитарных наук до медицины, и расположено в Баден-Вюртемберге (юго-запад), между Штутгартом и Франкфуртом. Девиз университета — «Semper apertus» или «всегда открыт». ВУЗ демонстрирует свою готовность работать в духе открытости и терпимости, — приводят краткую справку об учебном заведении во французской газете.

В последнее время университет только перешел к очным лекциям и семинарам, до этого несколько семестров протекали в формате дистанционного обучения. Местные преподаватели сообщают, что на входе в него у студентов требовали санитарный пропуск или свидетельство о вакцинации.

Как сообщалось прошедшей осенью, в университете в США произошла стрельба, погиб человек.