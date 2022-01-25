Из-за аномальных снегопадов в Стамбуле закрыли автовокзалы, некоторые въезды в город, сократили часы работы госучреждений.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на сообщение губернатора провинции Стамбул Али Йерликай.

«Въезды в город со стороны Эссенер и Нарем, автовокзалы закрыты до 8.00 завтрашнего дня», — говорится в сообщении.

Также в город не будут пускать движущиеся транспортные средства со стороны района Фракия.

Из-за непогоды все торговые центры в городе прекратили работу раньше привычного графика — в 19:30 по местному времени (18:30 по киевскому)

Во вторник государственные учреждения и организации будут работать до 15:30.

По сообщению метеорологов, непогода продлится несколько дней. Стамбулу присвоен оранжевый уровень опасности, что связано с погодными условиями.

Напомним, на Грецию обрушился снежный шторм «Эльпис» из-за чего снегом замело почти всю область Аттика, где расположена столица, а также курортные острова Миконос, Санторини, Сирос, Наксос, Тинос, Андрос и другие.