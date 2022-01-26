Возле американского штата Флорида перевернулась лодка. В результате инцидента без вести пропали 39 человек.

Подозревается, что лодка связана с контрабандой людей, пишет AFP.

Береговая охрана в Майами заявила, что получила сообщение от человека, спасшего мужчину, который «цеплялся за перевернутое судно примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс».

Мужчина рассказал, что лодка покинула Бимини, самый западный район Багамских островов, но из-за непогоды перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс.

По словам потерпевшего, никто не был одет в спасательный жилет.

Сообщается, что обычно контрабандисты используют Багамские острова как отправную точку для доставки людей из других стран Карибского бассейна, таких как Гаити, в Соединенные Штаты.

Напомним, по меньшей мере 13 человек погибли после того, как лодка с мигрантами перевернулась в Эгейском море, в результате чего общее число погибших в трех авариях с лодками мигрантов за последние дни возросло до минимум 27 человек.