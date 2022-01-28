В Южной Африке погибли 70 человек из-за наводнения, которое вызвал тропический шторм Ана.

Также десятки человек погибли в Малави, Мадагаскаре и Мозамбике, сообщает Корреспондент со ссылкой на BBC.

На Мадагаскаре погибло по меньшей мере 48 человек, а 130 тысяч были вынуждены из-за наводнения покинуть свои дома.

В Малави погибли по меньшей мере 11 человек. В стране произошло отключение электроэнергии, а некоторые районы были объявлены зонами стихийного бедствия.

Мозамбик сообщил о 18 смертельных случаях. В стране разрушены тысячи домов, десятки школ и больниц, а также повреждены линии электропередач. От наводнения пострадало 20 тысяч человек.

Напомним, ученые из Китая заявили о новом коронавирусе в ЮАР.