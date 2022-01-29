В Николаеве возле микрорайона Варваровка молодые лебеди вмерзли в лед на реке, представители общественной организации «Миколаїв-єдина родина» призвали горожан помочь птицам кормами.

Об этом депутат горсовета Николаева Владислав Чайка сообщил на свой странице в Facebook.

Он указал, что вчера одного молодого лебедя спасли, он был очень слаб, поэтому его передали в зоопарк. Еще нескольких спасли, взломав лед и расчистив им путь к воде

— Люди, забившие тревогу, говорят, что стучались в разные инстанции, но их пинали от приемной к приемной, а на помощь лебедям так никто и не пришел. Обращаюсь ко всем, кто может помочь. В первую очередь к службам, у которых есть соответствующие технические возможности. На глазах у жителей нашего города, на глазах у детей гибнут лебеди. Они еще молодые, неокрепшие, и сейчас без нашей помощи просто не выживут. Нельзя допустить, чтобы они погибли, тем более, что для этой спасательной операции миллионы не нужны. Знаю, что николаевцы — добрые, сердечные люди. Сейчас тот случай, когда нам всем нужно спасти попавших в беду птиц, — сказано в сообщении.

Сегодня птицам привезли зерновую смесь.

— Всем, кто захочет присоединиться к этому благому делу, напомню, что хлебом лебедей кормить не нужно, это вредно для птиц. Погода этой зимой нестабильна, нам снова обещают температурные качели с ночными морозами. Так что помощь лебедям лишней не будет, если лед не растает. Давайте поможем птицам дожить до весны. Кстати, как рассказали жители Варваровки, один лебедь вмерз в лед возле Варваровского моста, но подобраться к нему без спецсредств не представляется возможным. Призываю службы, у которых такие возможности есть, проявить милосердие и спасти лебедя, — отметил Владислав Чайка.

Ранее в Николаевской области неизвестный из охотничьего оружия ранил пятерых лебедей-шипунов и оставил их в пруду.