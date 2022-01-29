По состоянию на 29 января в Николаевской области выявили 686 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Пациенты по месту жительства:

Николаев — 71745 (+439);

Первомайск — 7266 (+26);

7266 (+26); Южноукраинск — 3884 (+22);

3884 (+22); Вознесенск — 2714 (+19);

2714 (+19); Очаков — 2044.

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 180 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3122 (+22) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 162, всего — 113759. Умерло от последствий COVID-19 — 3384, за сутки — 0.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 553 человека, больных COVID-19 или с подозрением.

Ранее во Франции одобрили противовирусные таблетки Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19.

Напомним, компания Pfizer Inc (PFE.N) заявила, что окончательный анализ ее противовирусной таблетки от COVID-19 показал почти 90%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском. Последние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат действенен и против нового штамма коронавируса «Омикрон».