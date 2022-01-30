Пятнадцатимесячный ребенок скончался от последствий COVID-19 в Лос-Анджелесе, что сделало его самым молодым человеком, умершим от этой болезни в США.

Об этом пишет LA Weekly.

Служба здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердила факт детской смерти в своем ежедневном отчете о COVID-19.

— Это резкое напоминание о том, что вирус может привести к разрушительным последствиям для наиболее уязвимых групп, включая маленьких детей, которым еще не разрешено делать прививки, — предупредили местные медики.

Врачи также призвали родителей не медлить и при первой возможности прививать своих детей.

— Напоминаем родителям, что вакцина против COVID-19 — это самый лучший способ защитить их ребенка от COVID-19, и что уже более 15 миллионов детей в возрасте пяти лет и старше безопасно получили вакцину по всей стране, — добавили в Департаменте здравоохранения Лос-Анджелеса.

За все время пандемии от осложнений COVID-19 скончались 28 630 жителей Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области от COVID-19 умер 3-месячный малыш.