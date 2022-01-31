В ночь на воскресенье на Чехию налетел сильный ветер, порывы которого достигали скорости в 185 километров за день. Такая погода продержалась в стране большую часть дня.

Об этом сообщают Novinky.cz.

В результате оборванных линий электропередач без света остались тысячи домов по всей стране. Неблагоприятные погодные условия внесли свои коррективы и в расписание транспорта.

— Метеорологи зафиксировали порывы ветра со скоростью около 145 километров в час в Милешовке и Лучни Боуда в горах Крконоше. Сильный ветер в Крконошах остановил канатные дороги в Шпиндлерув-Млыне, Черногория, и канатную дорогу на Снежку. Горная служба выпустила предупреждение и не рекомендует туристам походы по хребту. Из-за последствий ветра остановлено движение на линиях Гавличкув-Брод и Весели-над-Лужници, а также из Йиглавы в Брно. Чешские железные дороги предоставляют альтернативный транспорт. У южноморавских пожарных было много работы. Они зафиксировали 70 событий с полуночи из-за ветра. В основном упали деревья, особенно в районах Бланско и Брно. Никто не пострадал, — описывали произошедшее в чешском издании.

Чешские синоптики сообщали, что мощный ветер дул не только на высоте гор, но и в низинах, где располагается Прага. Порывы ветра возле нее достигали скорости в 90 километров за час. Сильнее всего ветер дул утром и днем, к вечеру он начал ослабевать, но Чешский гидрометеорологический институт все равно предупредил, что непогода продлиться до полуночи воскресенья.

Как сообщалось, сильный ураган во Львове унес жизни двух человек.