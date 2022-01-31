Правоохранители задержали в Софиевской Борщаговке иностранца-нелегала, подозреваемого в изнасиловании 21-летней девушки.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области в понедельник, 31 января.

Две студентки познакомились в одном из ночных клубов с 26-летним гражданином Республики Камерун и согласились поехать на его квартиру, где злоумышленник надругался над одной из них.

— Около трех часов выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой. Сейчас же мужчина задержан. За изнасилование ему грозит до пяти лет лишения свободы, — рассказал глава областной полиции Андрей Небитов.

По данному факту полицейские открыли уголовное дело по части 1 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, что в Березанке задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины вечером 4 августа 2021 года.