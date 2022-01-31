Уровень концентрации опасных веществ на территории завода «Радикал» и прилегающей в радиусе 300 метров территории превышает допустимые нормы в 145 раз в атмосферном воздухе и в 35 раз — в почве.

Об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры №5 Антон Ефимов, пишет Укринформ.

— В настоящее время уровень концентрации ртути в атмосферном воздухе как на территории завода «Радикал», так и на близлежащих земельных участках — замеры производились в нескольких точках — превышает предельно допустимые нормы в отдельных местах в 145 раз, а в почве — до 35 раз, — сказал Антон Ефимов.

Антон Ефимов уточнил, что речь идет о территории завода «Радикал» и территории в радиусе 300 метров от нее.

— Там и торговый центр, и станция метро, и ряд новых жилых застроек также подпадают под это загрязнение, — добавил Антон Ефимов.

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.