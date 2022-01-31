Истребитель Воздушных сил Японии F-15 в понедельник, 31 января, исчез с радаров, когда пролетал над Японским морем.

Об этом сообщает Kyodo News.

Истребитель взлетел с авиабазы Комацу в центральной японской префектуре Исикава в понедельник днем.

Отмечается, что на истребителе проводилось обучение с экипажем из двух человек на борту. Радиолокационная связь с ним была утрачена около 17.30 по местному времени, когда самолет был в 5 километрах от авиабазы.

Управление береговой охраны префектуры Канадзавы заявило, что примерно в то же время получен телефонный звонок с сообщением о красном свечении возле побережья.

Ранее на Гавайских островах упал грузовой лайнер Boeing 737.