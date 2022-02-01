Российского оппозиционного политика и бывшего депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова не пустили на территорию Грузии, куда он приехал на встречу с активистами и дипломатами, и отправили обратно в Украину, где он живёт после отъезда из России.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

По словам политика, решении принято «на государственном уровне».

— Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами, — написал Дмитрий Гудков.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении «имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом».