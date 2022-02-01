В Николаеве спасатели помогли девятилетнему мальчику, который надел гайку на указательный палец правой руки и не мог ее снять.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Прибыв на вызов в дом на проспекте Героев Украины, спасатели выяснили, что родители ребенка пытались самостоятельно снять гайку разными способами, но не получилось, поэтому и позвонили спасателям.

Сотрудники ГСЧС с помощью подручных средств распилили и сняли с пальца ребенка.

Напомним, что спасатели помогли николаевцу, который пробил руку прутом на воротах и застрял.