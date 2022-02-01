В Николаеве 1 февраля умер профессор и заведующий кафедрой социальной психологии Николаевского национального университета имени Сухомлинского Илья Стариков.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной библиотеки имени Кропивницкого.

Илья Стариков был автором более 20 учебных пособий и монографий по профессиональной педагогике и психологии и более 500 публикаций по психолого-педагогическим проблемам профессионально-технического обучения, которые публиковались в академических, центральных, республиканских и отраслевых журналах.

Его работа «Психология в конкретных ситуациях» переиздавалось пять раз. В течение длительного времени Илья Стариков совмещал научно-педагогическую деятельность с литературным творчеством. Постоянно печатался в газетах и журналах.

Перу Ильи Старикова принадлежат сборники «Общение с небом» (2004), «В ожидании клева» (2007), «Таинства истории» (2010), «Таинства судеб и личностей» (2010), «Птицы слетаются на праздник» (2013), «Еврейские судьбы» (2018), «Цепочка памяти» (2020), повесть «Дом, построенный на песке», книга историко-психологических новелл «Таинства истории».

Удостоен звания «Горожанин года» в номинации «Наука и высшая школа».

Также Илья Стариков выдвигал идею создать в Николаеве литературный музей и назвать его в честь известного украинского поэта Дмитрия Креминя.