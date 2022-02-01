Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко сорвала желудок, поев фасолевый суп и квашеной капусты. Кулинаром, ответственного за приготовление блюд, заинтересовалась полиция.

Об этом пишет Timpul.

Кишиневское управление полиции разместило на официальном сайте учреждения информацию о задержании повара, который открыл нелегальный бизнес на собственной кухне и готовил обеды на заказ.

— Так, сотрудники Главного управления полиции перешли на «бюджетные» обеды, которые заказали на сайте 999.md по выгодной цене всего в 55 леев, не подозревая, что их готовит этот кулинар. Преступные действия «черного повара» были раскрыты исключительно благодаря бдительности министра внутренних дел госпожи Анны Ревенко. Однажды на стол высшего руководства МВД прибыл бюджетный обед, приготовленный в неизвестных условиях. Министр, съев во вторую очередь фасолевый суп и несколько солений с квашеной капустой, почувствовала подозрительный дискомфорт в области живота и мучительный метеоризм. Так совпало, что сразу после этого злополучного обеда она присутствовал на заседании Высшего совета безопасности (под председательством самой Майи Санду) Из-за этого она была вынуждена несколько раз отлучаться с заседания. Вернувшись в кабинет, министр срочно обратилась в Комплексное следственное управление Кишиневского управления полиции с просьбой проверить, кто приготовил тот обед, который причинил ей столько страданий, — пересказывает детали издание.

Указ министра внутренних дел выполнили в кратчайшие сроки лучшие следователи Кишинева, выйдя на след повара с нелегальным бизнесом, который не соблюдал санитарные правила.

— После ряда сложных оперативных мероприятий с помощью сотрудников батальона специального назначения «Фульгер» личность злоумышленника была установлена и надеты наручники. Преступником оказался 38-летний житель Кишинева, создавший в своей квартире подпольное обеденное заведение, не получив на это должного разрешения. По оперативной информации, предоставленной следователями, «черный повар» не первый раз попадается на нарушении закона. Ранее этот же человек был уличен в незаконном приготовлении квашеной капусты и корейской моркови, которые затем незаконно продавали на столичных рынках, — сообщает Timpul.

Напомним, в Молдове дезертировали двое солдат — один через неделю вернулся обратно.