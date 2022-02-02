За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра 2 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, на оккупированной части Луганской области снова ввели комендантский час. Данный режим был отменен в октябре 2021.
За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра 2 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, на оккупированной части Луганской области снова ввели комендантский час. Данный режим был отменен в октябре 2021.