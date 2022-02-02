Норвежский суд отклонил ходатайство убийцы 77 человек Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении и постановил, что он должен оставаться в тюрьме.

Об этом сообщает Reuters.

Андерс Брейвик совершил теракт в Норвегии в июле 2011 года и убил 77 человек. Он застрелил вначале восемь человек, затем взорвал заминированный автомобиль в Осло и позже убил из автоматического оружия еще 69 человек. Большая часть погибших была подростками из молодежного лагеря Лейбористской партии на норвежском острове Утойя.

В первый день слушаний по условно-досрочному освобождению, Андерс Брейвик обращаясь к судьям, поднял правую руку в нацистском приветствии, чем подтвердил свою ультраправую идеологию.

— Сейчас риск насилия реален, значителен и равен тому, который был, когда Брейвику вынесли приговор, – заявил судья окружного суда в своем заключении.

42-летний Андерс Брейвик отбывает наказание в Норвегии — он приговорен к 21 году заключения, но этот срок может быть продлен на неопределенный срок, если убийцу сочтут угрозой для общества.

Андерс Брейвик воспользовался правом условно-досрочного освобождения после отсидки первых 10 лет срока и согласно местному законодательству может подавать заявление об освобождении через год после каждого отказа.

В июне 2017 года Андерс Брейвик изменил свое имя на Фьотольф Хансен.

В 2016 году он обвинил государство в попытке его убить из-за содержания в одиночной трехкомнатной камере, в которой он занимается физическими тренировками, смотрит телевизор, играет в PlayStation и читает книги и журналы.

Ранее сообщалось, норвежский суд разрешил террористу Андерсу Брейвику проводить в своей камере романтические свидания с девушкой.