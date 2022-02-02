В Донецкой области утром в среду, 2 февраля, под обстрел попал контрольный пункт въезда-выезда Гнутово.

Об этом сообщает МВД.

— Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстреле никто не пострадал.

— Заметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты, — сообщили в МВД.

Напомним, на оккупированной части Луганской области снова ввели комендантский час. Данный режим был отменен в октябре 2021.